Бойовики знову зірвали розведення сил у Станиці Луганській – ООС

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Неділя, 9 червня 2019, 11:00

8 червня бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, чим знову зірвали розведення сил і засобів на цій ділянці, заплановане на 16 червня.

Про це повідомляє в неділю прес-центр ООС.

"8 червня, з 20:55 по 21:35 збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Миколаївка вкотре здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганськ зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі ООС заявили, що це в черговий раз демонструє небажання збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації дотримуватися Мінських домовленостей щодо розведення сил і засобів на зазначеній ділянці місцевості, яке було сплановано на 16 червня.

Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму тиші та його фіксації СММ ОБСЄ протягом семи діб.

"Ураховуючи зазначене, датою наступного розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська", може бути 17 червня 2019 року, лише за умов збереження режиму "Тиші" до зазначеного терміну", - йдеться в заяві.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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