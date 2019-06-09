Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики знову зірвали розведення сил у Станиці Луганській – ООС

Неділя, 9 червня 2019, 11:00

8 червня бойовики на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, чим знову зірвали розведення сил і засобів на цій ділянці, заплановане на 16 червня.

Про це повідомляє в неділю прес-центр ООС.

"8 червня, з 20:55 по 21:35 збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Миколаївка вкотре здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганськ зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

У прес-центрі ООС заявили, що це в черговий раз демонструє небажання збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації дотримуватися Мінських домовленостей щодо розведення сил і засобів на зазначеній ділянці місцевості, яке було сплановано на 16 червня.

Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму тиші та його фіксації СММ ОБСЄ протягом семи діб.

"Ураховуючи зазначене, датою наступного розведення сил і засобів на ділянці №1 "Станиця Луганська", може бути 17 червня 2019 року, лише за умов збереження режиму "Тиші" до зазначеного терміну", - йдеться в заяві.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: