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Партія Зеленського ще може виключити когось зі свого списку

Неділя, 9 червня 2019, 13:35

Партія "Слуга народу" протягом місяця чекає від громадськості реакції на кандидатів з її виборчого списку.

Про це заявив під час з’їзду політсили голова партії і перший номер у списку Дмитро Разумков.

"Ми будемо проводити процедуру постпраймеріз. Коли ми представимо на обговорення повний список партії "Слуга народу", у вас буде місяць, щоб його подивитися, вивчити і, якщо ми десь помилилися, за допомогою громадськості і журналістів виправити ці помилки", - заявив Разумков.

Разом з тим, президент Володимир Зеленський, виступаючи на з’їзді, сказав, що у команди "не вистачало часу, щоб повністю усіх перевірити".

"Можливо, комусь, м’яко кажучи, не добропорядному вдалося нас трішечки обдурити. Але ми точно знаємо, що громадськість і чесна журналістика вкажуть нам на помилки, і ми їх виправимо", - зазначив він.

Зеленський також заявив, що партія "Слуга народу" має намір скасувати депутатську недоторканність та забирати депутатський мандат за кнопкодавство.

"Наші кандидати не йдуть у парламент заради недоторканості, тому що ми її скасуємо. Вони не йдуть відбувати номер, тому що за кнопкодавство ми будемо забирати мандат", - заявив Зеленський.

Українська правда

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Теми: Слуга народуЗеленський
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