Партія Зеленського ще може виключити когось зі свого списку

4662 перегляди
Неділя, 9 червня 2019, 13:35

Партія "Слуга народу" протягом місяця чекає від громадськості реакції на кандидатів з її виборчого списку.

Про це заявив під час з’їзду політсили голова партії і перший номер у списку Дмитро Разумков.

"Ми будемо проводити процедуру постпраймеріз. Коли ми представимо на обговорення повний список партії "Слуга народу", у вас буде місяць, щоб його подивитися, вивчити і, якщо ми десь помилилися, за допомогою громадськості і журналістів виправити ці помилки", - заявив Разумков.

Разом з тим, президент Володимир Зеленський, виступаючи на з’їзді, сказав, що у команди "не вистачало часу, щоб повністю усіх перевірити".

"Можливо, комусь, м’яко кажучи, не добропорядному вдалося нас трішечки обдурити. Але ми точно знаємо, що громадськість і чесна журналістика вкажуть нам на помилки, і ми їх виправимо", - зазначив він.

Зеленський також заявив, що партія "Слуга народу" має намір скасувати депутатську недоторканність та забирати депутатський мандат за кнопкодавство.

"Наші кандидати не йдуть у парламент заради недоторканості, тому що ми її скасуємо. Вони не йдуть відбувати номер, тому що за кнопкодавство ми будемо забирати мандат", - заявив Зеленський.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У першій десятці партії Зеленського люди зі штабу, борець і гендиректор 1+1 9 червня 2019, 12:40
"Слуга народу" перенесла з’їзд, через шквал охочих стати депутатом 7 червня 2019, 12:29
Понад 3,5 тисячі українців хочуть йти по мажоритарці від "Слуги народу" 5 червня 2019, 11:02
Усі новини
Головні новини
Націоналісти підуть до Ради у списку "Свободи"
У річку Рось вилилися інсектициди, у Білій Церкві відключають воду
"Слуга народу" висуне кандидатів на всіх округах
У першій десятці партії Зеленського люди зі штабу, борець і гендиректор 1+1
Усі новини
їжа

Як ваше харчування спричиняє набір ваги і до чого тут оброблена їжа

дослідження

Скільки ми з'їдаємо пластику за рік

ted

5 порад, як знищити свої мрії і не досягти бажаного