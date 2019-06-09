Партія Зеленського ще може виключити когось зі свого списку

Партія "Слуга народу" протягом місяця чекає від громадськості реакції на кандидатів з її виборчого списку.

Про це заявив під час з’їзду політсили голова партії і перший номер у списку Дмитро Разумков.

"Ми будемо проводити процедуру постпраймеріз. Коли ми представимо на обговорення повний список партії "Слуга народу", у вас буде місяць, щоб його подивитися, вивчити і, якщо ми десь помилилися, за допомогою громадськості і журналістів виправити ці помилки", - заявив Разумков.

Зеленський: наші кандидати не йдуть в Раду по недоторканність, бо ми її скасуємо pic.twitter.com/cNNPMbx1iD — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 9 червня 2019 р.

Разом з тим, президент Володимир Зеленський, виступаючи на з’їзді, сказав, що у команди "не вистачало часу, щоб повністю усіх перевірити".

"Можливо, комусь, м’яко кажучи, не добропорядному вдалося нас трішечки обдурити. Але ми точно знаємо, що громадськість і чесна журналістика вкажуть нам на помилки, і ми їх виправимо", - зазначив він.

Зеленський про свій список pic.twitter.com/L8GoWq5xgl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 9 червня 2019 р.

Зеленський також заявив, що партія "Слуга народу" має намір скасувати депутатську недоторканність та забирати депутатський мандат за кнопкодавство.

"Наші кандидати не йдуть у парламент заради недоторканості, тому що ми її скасуємо. Вони не йдуть відбувати номер, тому що за кнопкодавство ми будемо забирати мандат", - заявив Зеленський.