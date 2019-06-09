Кандидата на посаду прем'єра у команді Зе назвуть після формування нової коаліції

Кандидата на посаду прем'єр-міністра України буде представлено після парламентських виборів і формування коаліції.

Про це 9 червня заявив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на брифінгу після з'їзду партії, пише Інтерфакс-Україна

"Сьогодні вести якісь переговори, розмовляти про те, хто буде прем'єром або міністром охорони здоров'я, енергетики або за іншими напрямками, ми не будемо. Це неправильно", - заявив Разумков.