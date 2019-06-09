Криза у Молдові: Євросоюз визнав коаліцію та новий уряд
Європейський союз на рівні Єврокомісії та високого представника з питань зовнішньої політики офіційно повідомив, що вважає легітимним обрання нового уряду Молдови.
Про це йдеться у заяві комісара з питань сусідства Йоганнеса Гана та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Федеріки Могеріні, текст якої є у розпорядженні Європейської правди.
"Європейський союз всерйоз врахував рішення, ухвалені напередодні (в суботу) парламентом Республіки Молдова, включаючи створення урядової коаліції", - заявили Ган та Могеріні, остаточно ставши на сторону новоствореної коаліції Соцпартії та блоку ACUM.
Деякий час західні партнери ухилялися від заяв про легітимність уряду проєвропейського прем'єра Майі Санду, заява топ-представників ЄС стала першою.
"Європейський союз висловлює готовність працювати із демократичним легітимним урядом на базі взаємного прагнення до реформ та ключових принципів Угоди про асоціацію", - йдеться у заяві ЄС.
Підкресливши, що ЄС виходить з рішень, ухвалених у суботу, в Брюсселі закликали всі стороні знайти вихід з кризи шляхом діалогу між парламентерськими силами, до числа яких входить також Демпартія.
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Нагадаємо,
- У суботу парламентська більшість у Молдові у складі проросійської Соцпартії та проєвропейського блоку ACUM обрала керівництво законодавчого органу (його очолила соціалістка Гречана), та призначила уряд на чолі з проєвропейською прем'єркою Майєю Санду. Попередня влада вважає всі суботні рішення парламенту нелегітимними.
- Обидві сторони звинувачують одна одну в узурпації влади.
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