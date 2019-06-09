Бойовики порушили тишу 14 разів, стріляли з важкого озброєння

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Неділя, 9 червня 2019, 19:48

У неділю в зоні проведення Операції об'єднаних сил проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 14 разів.

Як повідомили у прес-центрі штабу ООС, обстріли велися із застосуванням 122-мм артилерійських систем, заборонених Мінськими угодами, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. 

Позиції ООС обстріляли в районі с.Водяне з напрямку Азова та Веселого, в районі н.п.Павлопіль з напрямку н.п. Українське, поблизу Верхньоторецького з боку н.п. Михайлівка, а також в районі н.п. Талаківка та Гнутове. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики вели обстріли поблизу н.п. Новолуганське, 
Новоолександрівка та Зайцеве. 

Українська правда

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Теми: ООС Донбас Мінські угоди


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