Бойовики порушили тишу 14 разів, стріляли з важкого озброєння

У неділю в зоні проведення Операції об'єднаних сил проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 14 разів.

Як повідомили у прес-центрі штабу ООС, обстріли велися із застосуванням 122-мм артилерійських систем, заборонених Мінськими угодами, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає.

Позиції ООС обстріляли в районі с.Водяне з напрямку Азова та Веселого, в районі н.п.Павлопіль з напрямку н.п. Українське, поблизу Верхньоторецького з боку н.п. Михайлівка, а також в районі н.п. Талаківка та Гнутове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики вели обстріли поблизу н.п. Новолуганське,

Новоолександрівка та Зайцеве.