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На Сумщині чиновник облради загинув у ДТП

Неділя, 9 червня 2019, 22:47

У Сумській області внаслідок ДТП загинув заступник начальника управління комунальним майном Сумської обласної ради.

Про це 9 червня повідомила прес-секретар прокуратури Сумщини Наталія Науменко. 

За даними поліції, аварія сталася ввечері у неділю на автодорозі Суми-Полтава на 47 км.

"Автомобіль "Хюндай Елантра" рухався з м.Суми в бік м.Тростянець. Попередньо, водій не впорався з керуванням та злетів у кювет", - йдеться у повідомленні.

 
 
фото з facebook н.Науменко

Пасажир 1977 р.н., заступник начальника управління коммайном Сумської облради, та водій 1978 р.н., загинули на місці. Ще один пасажир 1985 р.н. доставлений до Тростянецької районної лікарні.

За фактом ДТП розпочато слідство за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

Українська правда

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Теми: Сумська областьДТПжертви
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