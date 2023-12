Лідери країн ЄС не зуміли обрати голову Єврокомісії, саміт призупинили

Голова Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, на якому лідери країн ЄС мали узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії.

Про це у ніч на 1 липня повідомив офіційний представник Туска Пребен Ааман у Twitter.

"Саміт призупинено його головою. Тепер Туск буде організовувати двосторонні зустрічі з лідерами країн ЄС. Засідання Європейської ради відновиться після завершення двосторонніх переговорів", - написав він.

