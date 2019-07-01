Лідери країн ЄС не зуміли обрати голову Єврокомісії, саміт призупинили

Голова Європейської ради Дональд Туск перервав саміт у Брюсселі, на якому лідери країн ЄС мали узгодити кандидатуру нового голови Єврокомісії.

Про це у ніч на 1 липня повідомив офіційний представник Туска Пребен Ааман у Twitter.

"Саміт призупинено його головою. Тепер Туск буде організовувати двосторонні зустрічі з лідерами країн ЄС. Засідання Європейської ради відновиться після завершення двосторонніх переговорів", - написав він.

#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) 30 червня 2019 р.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що наступним главою Єврокомісії найімовірніше стане Франс Тіммерманс.

Також стало відомо, що Вишеградська четвірка – Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина – домовилася заблокувати обрання президентом Єврокомісії нідерландця Франса Тіммерманса.