Ердоган: Туреччина очікує прибуття перших систем С-400 через 10 днів

Замовлені Анкарою у Росії зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-400 прибудуть до Туреччини протягом найближчих 10 днів.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. передає телеканал NTV.

"Ми зможемо без проблем урегулювати розбіжності з США", - сказав Ердоган після переговорів з Трампом на полях саміту G20 у Японії.

На запитання про можливу купівлю американських ракет Patriot, президент Туреччини відповів: "С-400 коштують як три Patriot. Навіть за умови, що С-400 і Patriot були б однаковими, а вони не однакові, ми будемо враховувати наші інтереси".

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