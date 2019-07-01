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Четверо дітей загинули у пожежі на Одещині

Понеділок, 1 липня 2019, 10:50
Четверо дітей загинули у пожежі на Одещині

Під час пожежі у приватному житловому будинку у с. Чорна Окнянського району Одеської області загинуло четверо дітей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається що трагедія сталася 1 липня. 

За даними рятувальників о 9:35 пожежу ліквідовано. Вік дітей та причини займання встановлюються.

 
фото ДСНС

Як згодом повідомили у ДСНС Одещини, матерів 2000 та 1996 р.н. на момент пожежі не було вдома, вони знаходились на подвір’ї у стані алкогольного сп’яніння.

Повідомляється, що під час пожежі загинули доньки 2017 р.н. та 2018 р.н. однієї жінки та ще дві дівчинки, також 2017 р.н. та 2018 р.н. іншої матері.

Українська правда

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Теми: пожежаОдеська областьдіти
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