Четверо дітей загинули у пожежі на Одещині
Під час пожежі у приватному житловому будинку у с. Чорна Окнянського району Одеської області загинуло четверо дітей.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається що трагедія сталася 1 липня.
За даними рятувальників о 9:35 пожежу ліквідовано. Вік дітей та причини займання встановлюються.
Як згодом повідомили у ДСНС Одещини, матерів 2000 та 1996 р.н. на момент пожежі не було вдома, вони знаходились на подвір’ї у стані алкогольного сп’яніння.
Повідомляється, що під час пожежі загинули доньки 2017 р.н. та 2018 р.н. однієї жінки та ще дві дівчинки, також 2017 р.н. та 2018 р.н. іншої матері.
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