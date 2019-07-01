Четверо дітей загинули у пожежі на Одещині

Під час пожежі у приватному житловому будинку у с. Чорна Окнянського району Одеської області загинуло четверо дітей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається що трагедія сталася 1 липня.

За даними рятувальників о 9:35 пожежу ліквідовано. Вік дітей та причини займання встановлюються.

фото ДСНС

Як згодом повідомили у ДСНС Одещини, матерів 2000 та 1996 р.н. на момент пожежі не було вдома, вони знаходились на подвір’ї у стані алкогольного сп’яніння.

Повідомляється, що під час пожежі загинули доньки 2017 р.н. та 2018 р.н. однієї жінки та ще дві дівчинки, також 2017 р.н. та 2018 р.н. іншої матері.