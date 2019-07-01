Керівник "Голосу": Якби Вакарчук пішов у президенти, перемогла б Тимошенко

Глава партії "Голос" Юлія Клименко вважає, що в разі участі співака Святослава Вакарчука в останніх президентських виборах нові політики могли б програти старим кадрам.

В інтерв’ю "Українській правді" вона розповіла, що до виборів радила Вакарчуку "гарно подивитися на соціологію".

"Я два роки працювала на державній службі і розумію, що там без команди робити нема чого. Якщо ти приходиш один або вас приходить п'ятеро – це настільки мало, що зробити нічого ти не зможеш, тільки отримаєш негатив і поганий імідж", – пояснила Клименко.

Тому її порада лідеру гурту "Океан Ельзи" була така: "Якщо ти відчуваєш, що в тебе є команда і є відповідальність, що ти береш на себе таку роль, то ти повинен іти. Якщо ти не відчуваєш на даний момент, що в тебе є це все, тоді, можливо, парламентські вибори – це можливість більш істотних змін".

Клименко вважає, що Вакарчук не мав реального шансу стати президентом: "Виходячи з математики і соціології, думаю, що ні".

"Я не соціолог за професією, тому мені важко коментувати. Але я думаю, що Зеленський і Вакарчук поділили би виборців. У другий тур би вийшли Петро Олексійович і Юлія Володимирівна, і, думаю, Тимошенко перемогла б", – припускає Клименко.

"Ми так само (як і Зеленський – ред) робили соціологію у 2018 році, і вона не показувала Зеленського чи Вакарчука як переможця. Вона показувала, що люди – більше 65% населення – вимагають тотальних змін", – додала вона.

Однак Юлія Клименко не вважає, що перемога Володимира Зеленського на виборах – це заслуга і Святослава Вакарчука.

"Я думаю, що це повністю заслуга самого Зеленського. Тому що він ризикнув піти в президенти і взяв не тільки владу, але й відповідальність. Вони йдуть завжди в парі. Якщо людина усвідомлює, яка відповідальність на неї покладена, тоді він правильне рішення прийняв, якщо ні – то подивимося", – сказала вона.

Клименко також не стала гадати, "хто був би кращим президентом – криворізький юрист чи львівський фізик-теоретик".

"Я думаю, що президент сам по собі – це, безумовно, персона в Україні. Але без команди там робити нема чого. Тому що фасад – це одне, а команда, яка буде реально працювати – це зовсім інше", – сказала вона.