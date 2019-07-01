Глава ОП розповів, чому найближчі соратники Зеленського не можуть бути прем'єром
Глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що ні він сам, ні інші найближчі соратники президента Володимира Зеленського не можуть стати прем'єр-міністром в новому Кабміні.
Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
Відповідаючи на питання, хто буде прем'єр-міністром, Богдан сказав, що він не знає.
"(Я – ред.) не можу. Люстрований. (Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, – ред.) Напевно, ні. Хороший хлопець, але молодий. (І – ред.) не Шефір (перший помічник президента Сергій Шефір, – ред.) ", - сказав глава ОП.
За його словами, він на цю посаду взяв би "якогось номінанта на Нобелівську премію з економіки".
Богдан також додав, що списку кандидатур до Кабміну у них ще немає, але над цим працюють.
"Займаємося цим, НR-агентства підбирають чистих людей, зрозумілих Європі, бажано з досвідом роботи на держслужбі", - підсумував Богдан.
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Нагадаємо:
- Раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан не виключав, що може очолити Кабмін у майбутньому.
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