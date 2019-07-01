Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава ОП розповів, чому найближчі соратники Зеленського не можуть бути прем'єром

Понеділок, 1 липня 2019, 11:59

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що ні він сам, ні інші найближчі соратники президента Володимира Зеленського не можуть стати прем'єр-міністром в новому Кабміні.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

Відповідаючи на питання, хто буде прем'єр-міністром, Богдан сказав, що він не знає.

"(Я – ред.) не можу. Люстрований. (Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, – ред.) Напевно, ні. Хороший хлопець, але молодий. (І – ред.) не Шефір (перший помічник президента Сергій Шефір, – ред.) ", - сказав глава ОП.

За його словами, він на цю посаду взяв би "якогось номінанта на Нобелівську премію з економіки".

Богдан також додав, що списку кандидатур до Кабміну у них ще немає, але над цим працюють.

"Займаємося цим, НR-агентства підбирають чистих людей, зрозумілих Європі, бажано з досвідом роботи на держслужбі", - підсумував Богдан.

Читайте також: Свої й чужі. На кому тримається Адміністрація Зеленського

Нагадаємо: 

  • Раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан не виключав, що може очолити Кабмін у майбутньому.

Теми: БогданКабінет міністрівпрем'єр
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Богдан
Корнієнко порадив Богдану йти до НАБУ щодо "зарплат у конвертах"
Головні новини вівторка і ночі: зарплати "слуг" у конвертах, охорона родини Гогілашвілі
Богдан розповів про щомісячні зарплати "слуг" у конвертах: Платять за потрібні голосування
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: