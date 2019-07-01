Глава ОП розповів, чому найближчі соратники Зеленського не можуть бути прем'єром

9298 переглядів
Понеділок, 1 липня 2019, 11:59

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що ні він сам, ні інші найближчі соратники президента Володимира Зеленського не можуть стати прем'єр-міністром в новому Кабміні.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

Відповідаючи на питання, хто буде прем'єр-міністром, Богдан сказав, що він не знає.

"(Я – ред.) не можу. Люстрований. (Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, – ред.) Напевно, ні. Хороший хлопець, але молодий. (І – ред.) не Шефір (перший помічник президента Сергій Шефір, – ред.) ", - сказав глава ОП.

За його словами, він на цю посаду взяв би "якогось номінанта на Нобелівську премію з економіки".

Богдан також додав, що списку кандидатур до Кабміну у них ще немає, але над цим працюють.

"Займаємося цим, НR-агентства підбирають чистих людей, зрозумілих Європі, бажано з досвідом роботи на держслужбі", - підсумував Богдан.

Читайте також: Свої й чужі. На кому тримається Адміністрація Зеленського

Нагадаємо: 

  • Раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан не виключав, що може очолити Кабмін у майбутньому.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Богдан Кабінет міністрів прем'єр


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Глава Офісу президента: Портнов мій друг, а 80% політикуму – колишні клієнти 1 липня 2019, 11:20
Керівник ОПУ розповів, як часто телефонує Коломойському 27 червня 2019, 10:27
Офіс президента: Богдан "руйнує стереотипи" і готовий мінятися з Шефіром 27 червня 2019, 10:13
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

18+

100 фото проти сорому

безпека

Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет