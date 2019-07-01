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Представник Зеленського і Парубій обмінялися "шпильками" через МЗС

Понеділок, 1 липня 2019, 12:53

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук звинуватив членів комітету Верховної Ради з закордонних справ у протистоянні до президента Володимира Зеленського.

"Я з 10-ї ранку був на комітеті закордонних справ – і закінчилося все тим, що як тільки дійшло до розгляду кадрових пропозицій два члени комітету таємним чином зникли, чим перервався кворум", – сказав він на погоджувальній раді парламенту.

"Ми пам’ятаємо, хто президент, але ж, шановна Верховна Радо, дайте можливість президенту належним чином виконувати покладені на нього обов’язки у міжнародній сфері. Дайте можливість призначити свого міністра закордонних справ, на що він має право, відповідно до статті 106 Конституції", – додав Стефанчук.

"У нас можуть бути внутрішні дискусії тут, але на зовнішній арені ми граємо в одній команді, ім'я якій – Україна. І давайте про це пам’ятати і не вставляти передвиборчі шпильки один одному", – наголосив він

Стефанчук запевнив, що президент Володимир Зеленський налаштований на конструктивну  співпрацю з парламентом – і "вже продемонстрував це підписанням тих європейських ініціатив, про які говорили".

"Мені не зрозуміла позиція комітету і деяких народних депутатів, які спочатку висувають ініціативу "покажіть, хто буде наступником (Павла Клімкіна на посаді міністра – ред.), тоді ми проголосуємо" – ми показуємо, що наступником буде пан Пристайко, фаховий дипломат… сьогодні вже деякі члени комітету не можуть зрозуміти, чи є у президента компетенції вносити питання щодо звільнення (голови МЗС – ред.)", – заявив він.

"Таким чином співпраця не будується", – сказав Стефанчук і попросив підтримати ініціативи, внесені президентом.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відповів на це: "Просто вражені бажанням конструктивно співпрацювати з Верховною Радою. Бо, на жаль, з перших днів ми в публічних виступах (команди президента – ред.) чули "брехуни" й інші образливі слова".

"Напевне, відбувається певне нерозуміння співпраці. Президент не призначає міністра закордонних справ, як і не призначає інших міністрів, президент рекомендує Верховній Раді і пропонує розглянути (кандидатури)", – заявив спікер.

Він бачить два виходи: "Очевидно, у нас є два шляхи: позачергове засідання, яке можна провести у будь-який день, навіть цього тижня; другий шлях – це після прийняття Виборчого кодексу".

"Але я Вам обіцяю, що в найближчий період буде запропоновано розглянути кадрові пропозиції – звичайно, тільки тоді, коли будуть рішення комітетів", – сказав Парубій   

"Я сподіваюся, що співпраця буде виглядати шляхом консультацій і узгоджень, а не шляхом шантажу і зневаги до найвищого законодавчого органу держави", – додав він.

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Олена Рощенко, УП
Теми: ЗеленськийВерховна РадаМЗСкадри
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