Патрульні потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі: двоє постраждалих
Патрульні поліцейські Авдіївки потрапили під ворожий вогонь під час вечірнього патрулювання Верхньоторецького, постраждали двоє осіб.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
"30 червня під обстріл бойовиків потрапив наряд поліції. У результаті двоє поліцейських 41 та 47 років отримали контузію, пошкоджено службовий автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські перебувають у військовому госпіталі у м. Часів Яр.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 (Терористичний акт) ККУ.
У поліції нагадали, що правоохоронці щоденно здійснюють патрулювання населених пунктів на лінії розмежування, щоб надавати допомогу громадянам.
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