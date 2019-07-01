Патрульні потрапили під обстріл бойовиків на Донбасі: двоє постраждалих

Патрульні поліцейські Авдіївки потрапили під ворожий вогонь під час вечірнього патрулювання Верхньоторецького, постраждали двоє осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

"30 червня під обстріл бойовиків потрапив наряд поліції. У результаті двоє поліцейських 41 та 47 років отримали контузію, пошкоджено службовий автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські перебувають у військовому госпіталі у м. Часів Яр.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 (Терористичний акт) ККУ.

У поліції нагадали, що правоохоронці щоденно здійснюють патрулювання населених пунктів на лінії розмежування, щоб надавати допомогу громадянам.