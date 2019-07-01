Українців попереджають про гради і сильні дощі  

Рятувальники попереджають українців про різке погіршення погоди.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"2 липня вночі у західних та північних областях, вдень в дощі, град. країні, крім півдня, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо:

За даними синоптиків 2 липня в Україну прийде прохолода.