Українців попереджають про гради і сильні дощі  

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Понеділок, 1 липня 2019, 17:45

Рятувальники попереджають українців про різке погіршення погоди.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"2 липня вночі у західних та північних областях, вдень в дощі, град. країні, крім півдня, грози, подекуди шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями значні", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо:

За даними синоптиків 2 липня в Україну прийде прохолода.

Українська правда

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Теми: погода


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