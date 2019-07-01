Покарати Клімкіна: віце-прем'єр назвав вимогу Зеленського "зведенням рахунків"

16718 переглядів
Понеділок, 1 липня 2019, 17:47

Віце-прем'єр Павло Розенко не бачить підстав для притягнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності за ноту до Міністерства закордонних справ Росії щодо полонених моряків.

Так віце-прем'єр відреагував на відповідне звернення президента Володимира Зеленського до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Жодних підстав для притягнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності я не бачу. Вважаю неприпустимим зведення політичних рахунків за професійну і фахову позицію міністра", – висловлює свою думку Розенко у Facebook.

На його думку, нота МЗС України на пропозицію Росії обміняти полонених російським режимом моряків на визнання Криму частиною Росії – "професійна, вчасна та правильна по духу і за змістом".

"Українські моряки мають бути звільнені з полону згідно рішення міжнародних судів негайно, безумовно, без жодного шантажу та додаткових умов з боку Росії", – наголосив Розенко.

Нагадаємо:

  • 1 липня 2019 року президент Володимир Зеленський спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
  • Зеленський висловив обурення з приводу дій Клімкіна, який, не порадившись з главою держави, відповів на ноту Росії щодо полонених моряків.
  • Міністр закордонних справ запевнив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.
  • Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права Росія мусить негайно звільнити українських моряків, захоплених у полон російськими військовими у Керченській протоці у листопаді минулого року.
  • 26 червня в МЗС України повідомили про отримання ноти від російської сторони, в якій міститься готовність передати моряків Україні за умови надання українською стороною письмових гарантій їхнього кримінального переслідування відповідно до російського законодавства.
  • Відмова МЗС від такої пропозиції викликала гостре невдоволення у президента Володимира Зеленського, який звинуватив голову МЗС Павла Клімкіна у самочинних діях.
  • Спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер назвав таку пропозицію РФ пасткою.
  • 1 липня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Кабінет міністрів моряки Клімкін Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Глава ОП розповів, чому найближчі соратники Зеленського не можуть бути прем'єром 1 липня 2019, 11:59
Вакарчук не виключає, що піде у виконавчу владу 30 червня 2019, 19:23
Уряд підтримав призначення 8 голів ОДА, які пропонував Зеленський 26 червня 2019, 14:44
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

18+

100 фото проти сорому

безпека

Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет