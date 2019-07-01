Покарати Клімкіна: віце-прем'єр назвав вимогу Зеленського "зведенням рахунків"

Віце-прем'єр Павло Розенко не бачить підстав для притягнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності за ноту до Міністерства закордонних справ Росії щодо полонених моряків.

Так віце-прем'єр відреагував на відповідне звернення президента Володимира Зеленського до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Жодних підстав для притягнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності я не бачу. Вважаю неприпустимим зведення політичних рахунків за професійну і фахову позицію міністра", – висловлює свою думку Розенко у Facebook.

На його думку, нота МЗС України на пропозицію Росії обміняти полонених російським режимом моряків на визнання Криму частиною Росії – "професійна, вчасна та правильна по духу і за змістом".

"Українські моряки мають бути звільнені з полону згідно рішення міжнародних судів негайно, безумовно, без жодного шантажу та додаткових умов з боку Росії", – наголосив Розенко.

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