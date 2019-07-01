Покарати Клімкіна: віце-прем'єр назвав вимогу Зеленського "зведенням рахунків"
Віце-прем'єр Павло Розенко не бачить підстав для притягнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності за ноту до Міністерства закордонних справ Росії щодо полонених моряків.
Так віце-прем'єр відреагував на відповідне звернення президента Володимира Зеленського до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.
"Жодних підстав для притягнення міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до дисциплінарної відповідальності я не бачу. Вважаю неприпустимим зведення політичних рахунків за професійну і фахову позицію міністра", – висловлює свою думку Розенко у Facebook.
На його думку, нота МЗС України на пропозицію Росії обміняти полонених російським режимом моряків на визнання Криму частиною Росії – "професійна, вчасна та правильна по духу і за змістом".
"Українські моряки мають бути звільнені з полону згідно рішення міжнародних судів негайно, безумовно, без жодного шантажу та додаткових умов з боку Росії", – наголосив Розенко.
Нагадаємо:
- 1 липня 2019 року президент Володимир Зеленський спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
- Зеленський висловив обурення з приводу дій Клімкіна, який, не порадившись з главою держави, відповів на ноту Росії щодо полонених моряків.
- Міністр закордонних справ запевнив, що його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками.
- Згідно з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права Росія мусить негайно звільнити українських моряків, захоплених у полон російськими військовими у Керченській протоці у листопаді минулого року.
- 26 червня в МЗС України повідомили про отримання ноти від російської сторони, в якій міститься готовність передати моряків Україні за умови надання українською стороною письмових гарантій їхнього кримінального переслідування відповідно до російського законодавства.
- Відмова МЗС від такої пропозиції викликала гостре невдоволення у президента Володимира Зеленського, який звинуватив голову МЗС Павла Клімкіна у самочинних діях.
- Спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер назвав таку пропозицію РФ пасткою.
- 1 липня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".