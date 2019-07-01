Прокуратура оголосила нову підозру ватажкові луганських бойовиків

Прокуратура Луганської області повідомила про нову підозру ватажкові терористичної організації "ЛНР" Леоніду Пасічнику.

Про це інформує прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Йому інкримінують кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 109 (дії, вчиненні з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України), ч. 1 ст. 258-3 (керівництво терористичною організацією) КК.

Слідством встановлено, що з 25 листопада.2017 року по нині Пасічник виконує обов’язки, передбачені нікчемними актами псевдодержавного утворення "ЛНР".

Зокрема перебуваючи на посаді ватажка терористів, підозрюваний самостійно вчиняє дії та бере участь у прийнятті колегіальних рішень, спрямованих на функціонування системи так званих органів влади "ЛНР" та діяльності так званої "народної міліції ЛНР", вчиняє дії на підтримку режиму окупації частини Луганської області Російською Федерацією, фактично очолює її окупаційну адміністрацію, створює умови для функціонування озброєних підрозділів терористичної організації "ЛНР" і т.д..

Таким чином, в період з 25 листопада 2017 року по теперішній час, достовірно знаючи, що "ЛНР" діє всупереч Конституції України та нормативно-правових актів України, вказана особа умисно, вчиняє дії, направлені на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та керує терористичною організацією "ЛНР".

У прокуратурі нагадують, що стосовно Пасічника, як керівника псевдодержавного органу "міністерства державної безпеки ЛНР", раніше було направлено обвинувальний акт до суду за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, який на даний час розглядається судом.



За різними статтями Пасічнику загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо: