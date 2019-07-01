В партії Зеленського хочуть карати прогульників у Раді громадськими роботами

Представник президента України у Верховній Раді, другий номер виборчого списку "Слуги народу" Руслан Стефанчук вважає, що покаранням для нардепів за прогули повинні бути громадські роботи.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Стефанчук вказав, що виступає за кримінальну відповідальність за прогули, яка повинна полягати не в штрафах, не в "посадках", а в громадських роботах.

"Якщо ти не хочеш працювати і 25% свого часу представляти людей, будь ласка, йди на іншу роботу, помити вулиці, подбати про хворих тощо. Є інша ідея, що все-таки це не може бути кримінальна відповідальність, так як високий рівень криміналізації суспільства теж не є хорошим. Ми зараз в дискусії. Але те, що відповідальність за прогули буде, - це однозначно", - зазначив він.

Також він сказав, що партія планує запропонувати "чіткий механізм відкликання народного депутата".

"Ця система повинна працювати в Україні. Ви знаєте, що вже був внесений перший законопроект про кнопкодавство. Зараз ми завершуємо інший законопроект про депутатські прогули, про голосування за законопроекти, в якому у депутата є конфлікт інтересів", - сказав він.

Стефанчук пояснив, що оскільки підставою для позбавлення мандата депутата є наявність рішення суду, яке набрало законної сили, то він наполягає, що повинна бути кримінальна відповідальність, щоб разом з нею депутат автоматично втрачав і мандат.

"Але я думаю, що в новій Раді ми це питання взагалі знімемо, бо ми від імунітету перейдемо до функціонального індемнітет. Тобто це буде зняття депутатської недоторканності, крім тих питань, які є в інших країнах. Що, звичайно, депутата не можуть посадити за його висловлювання. За все інше – будь ласка. Якщо тебе зловили на місці злочину – питань немає", - підкреслив він, зазначивши, що для цього необхідні зміни до Конституції.

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