Новини 1 липня: обстріл санітарного автомобіля, "політична відпустка" Клімкіна, кінець "Роттердам+"

Російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів ООС, МЗС Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді, в зв'язку з переходом до нового ринку електроенергії припинилася дія формули "Роттердам+" — новини, які були актуальні 1 липня.

Про обстріл автомобіля

Російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль "Хаммер" одного з підрозділів Об'єднаних сил: є загиблий і поранені.

Президент Володимир Зеленський вважає, що обстріл бойовиками санітарного автомобіля, внаслідок якого загинула бойовий медик і водій, є спробою зірвати переговорний процес.

Зеленський також закликав США та країни Європи "належним чином" відреагувати на дії російсько-окупаційних військ.

Про "відпустку" Клімкіна

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що припиняє працювати на посаді і йде у "політичну відпустку".

Пізніше Президент Володимир Зеленський спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення Клімкіна до дисциплінарної відповідальності. Таке рішення Зеленський ухвалив у зв’язку з тим, що МЗС не поінформувало президента про ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 25 червня.

Про рейтинги

Якби вибори до Верховної Ради проходили в найближчу неділю, то до парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".

Також зазначається, що з урахуванням похибки вибірки шанси подолати прохідний бар'єр у 5% мають партія "Сила і честь" з підтримкою 4,1% голосів і "Громадянська позиція" – 3,9% респондентів.

Про "Роттердам+"

Дія формули "Роттердам+" припинилася з 1 липня 2019 року в зв'язку з переходом до нового ринку електроенергії.

Дане рішення НКРЕКП пояснює необхідністю впорядкування ринку електричної енергії та забезпечення своєчасної підготовки учасників ринку до роботи нового ринку електричної енергії.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Глава Офісу президента Богдан пропонує референдум про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської області. У той же час він уточнив, що проти ідеї зробити російську другою державною.

Вранці 1 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про розведення збройних сил від лінії розмежування у Станиці-Луганській.

З 1 липня в Україні на 67 гривень зросла мінімальна пенсія, її розмір тепер становить 1 564 гривні.

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Нескоромного заступником керівника Служби безпеки. Іншими двома указами Зеленський призначив Олександра Бондарука начальником управління СБУ у Львівській області, а Івана Рудницького – начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області.