У Facebook прийшла посилка, імовірно з зарином, евакуювали співробітників з 4 будівель

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Вівторок, 2 липня 2019, 02:05

Компанія Facebook Inc евакуювала співробітників з чотирьох будівель через посилку, що, ймовірно, містила нервово-паралітичну речовину зарин. Двоє людей були перевірені на предмет можливого контакту з токсином.

Про це пише Reuters.

Представник Facebook Ентоні Харрісон повідомив, що компанія провела евакуацію чотирьох будівель після позитивного результату перевірки посилки на токсини.

"Правоохоронці ще не визначили знайдену речовину. На даний момент три з евакуйованих будівель було очищено для повернення співробітників", - сказав Харрісон.

За словами співробітника пожежної служби міста Менло-Парк, де базується Facebook, Джона Джонстона, у людей, які стикалися з підозрілою посилкою, не проявилися будь-які симптоми впливу зарину.

"Обладнання (в компанії Facebook), яке тестує всі вхідні посилки, показало позитивний результат (перевірки на токсин), тому вони просто ініціювали свій стандартний протокол. Тепер ми просто чекаємо, щоб перевірити, чи правда це", - сказав він.

Зарин, сильнодіюча токсична сполука, що руйнує нервову систему, використовувалася як хімічна зброя. Вплив може бути смертельним.

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Теми: facebook США


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