Данилюк про обстріл медиків: Ситуція буде розглянута у рамках засідання ТКГ

Обстріл терористами українського санітарного автомобіля під Водяним обов'язково буде розглянуто в рамках засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це написав секретар Ради національної ради безпеки та оборони Олександр Данилюк у facebook.

"Стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією поранених - все одно що нападати зі спини на людину. Це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права. Такі прояви агресії загрожують звести нанівець усі зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі", - заявив Данилюк.

Він також висловив щирі співчуття родинам та друзям загиблих.

"Ситуація обов'язково буде розглянута в рамках засідання Тристоронньої контактної групи", - підкреслив він.

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