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Данилюк про обстріл медиків: Ситуція буде розглянута у рамках засідання ТКГ

Вівторок, 2 липня 2019, 03:30

Обстріл терористами українського санітарного автомобіля під Водяним обов'язково буде розглянуто в рамках засідання Тристоронньої контактної групи.

Про це написав секретар Ради національної ради безпеки та оборони Олександр Данилюк у facebook.

"Стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією поранених - все одно що нападати зі спини на людину. Це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права. Такі прояви агресії загрожують звести нанівець усі зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі", - заявив Данилюк.

Він також висловив щирі співчуття родинам та друзям загиблих.

"Ситуація обов'язково буде розглянута в рамках засідання Тристоронньої контактної групи", - підкреслив він.

Нагадаємо:

  • У понеділок в штабі ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил.
  • В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці.
  • Повідомлялося, що двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення.
  • Згодом стало відомо, що загинули водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко

Теми: ООСДонбасРНБООлександр Данилюк
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