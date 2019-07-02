Данилюк про обстріл медиків: Ситуція буде розглянута у рамках засідання ТКГ
Вівторок, 2 липня 2019, 03:30
Обстріл терористами українського санітарного автомобіля під Водяним обов'язково буде розглянуто в рамках засідання Тристоронньої контактної групи.
Про це написав секретар Ради національної ради безпеки та оборони Олександр Данилюк у facebook.
"Стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією поранених - все одно що нападати зі спини на людину. Це неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права. Такі прояви агресії загрожують звести нанівець усі зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту в Донбасі", - заявив Данилюк.
Він також висловив щирі співчуття родинам та друзям загиблих.
"Ситуація обов'язково буде розглянута в рамках засідання Тристоронньої контактної групи", - підкреслив він.
Нагадаємо:
- У понеділок в штабі ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил.
- В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці.
- Повідомлялося, що двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення.
- Згодом стало відомо, що загинули водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко