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ОБСЄ виявила на Донбасі російську станцію радіоперешкод Р-378А

Вівторок, 2 липня 2019, 06:33

Патруль СММ ОБСЄ виявив автоматизовану станцію радіоперешкод Р-378А в окупованій Кадіївці (кол. Стаханов).

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 30 червня.

"30 червня патруль СММ бачив 1 автоматизовану станцію радіоперешкод (Р-378А) у н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; 50 км на захід від Луганська)", - повідомили спостерігачі.

Автоматизована станція радіоперешкод Р-378А призначена для виявлення і придушення ліній радіозв'язку противника.

Нагадуємо:

  • Раніше в червні СММ ОБСЄ зафіксувала на околиці окупованого Первомайська сучасну російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1").
  • СММ вже неодноразово повідомляла про виявлення різноманітних типів російських систем з постановки радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема, Р330 "Житель", "Тірада-2", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а також комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репеллент-1".

Теми: ДонбасОБСЄокупаціяРосія
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