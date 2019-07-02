ОБСЄ виявила на Донбасі російську станцію радіоперешкод Р-378А

3593 перегляди
Вівторок, 2 липня 2019, 06:33

Патруль СММ ОБСЄ виявив автоматизовану станцію радіоперешкод Р-378А в окупованій Кадіївці (кол. Стаханов).

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 30 червня.

"30 червня патруль СММ бачив 1 автоматизовану станцію радіоперешкод (Р-378А) у н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; 50 км на захід від Луганська)", - повідомили спостерігачі.

Автоматизована станція радіоперешкод Р-378А призначена для виявлення і придушення ліній радіозв'язку противника.

Нагадуємо:

  • Раніше в червні СММ ОБСЄ зафіксувала на околиці окупованого Первомайська сучасну російську переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1").
  • СММ вже неодноразово повідомляла про виявлення різноманітних типів російських систем з постановки радіоперешкод та радіоелектронної боротьби, зокрема, Р330 "Житель", "Тірада-2", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", а також комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА "Репеллент-1".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донбас ОБСЄ окупація Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Данилюк про обстріл медиків: Ситуція буде розглянута у рамках засідання ТКГ 2 липня 2019, 03:30
Помер військовий медик, якого поранили під Водяним 1 липня 2019, 18:05
Зеленський відреагував на обстріл медиків у Водяному 1 липня 2019, 18:02
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

18+

100 фото проти сорому

безпека

Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет