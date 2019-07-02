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До протесту проти повернення РФ до ПАРЄ приєдналася Швеція – Ар'єв

Вівторок, 2 липня 2019, 08:20

Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) приєдналися до заяви семи країн про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення РФ.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив глава української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв.

"До нашої спільної заяви, це інформація від наших балтійських колег [...] До фінальної заяви, яка була від семи країн після повернення Росії, приєдналися депутати від Швеції", - зазначив Ар'єв.

За його словами, Польща підтримала ініціативу створити нову резолюцію проти повернення Росії до ПАРЄ.

Нагадаємо,

  • 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень, попри порушення принципів Ради Європи.
  • Представники 7 держав-членів Ради Європи в ПАРЄ оголосили про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення росіян.
  • 30 червня маршал польського Сенату Станіслав Карчевський повідомив, що держави, які проголосували проти повернення делегації РФ до ПАРЄ, хочуть підготувати спільну резолюцію.

Українська правда
Теми: ШвеціяПАРЄРосія
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