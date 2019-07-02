До протесту проти повернення РФ до ПАРЄ приєдналася Швеція – Ар'єв

Представники Швеції в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) приєдналися до заяви семи країн про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення РФ.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив глава української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв.

"До нашої спільної заяви, це інформація від наших балтійських колег [...] До фінальної заяви, яка була від семи країн після повернення Росії, приєдналися депутати від Швеції", - зазначив Ар'єв.

За його словами, Польща підтримала ініціативу створити нову резолюцію проти повернення Росії до ПАРЄ.

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