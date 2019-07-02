Порошенко про "російську для Донбасу": Торгівля мовою не зупинить Росію

Лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко заявляє, що надання російській мові статусу офіційної на Донбасі не зупинить Росію, бо агресор насправді хоче зупинити рух України до ЄС.

Про це він сказав під час відео звернення у Facebook у відповідь на заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана про можливий референдум про визнання російської мови в якості регіональної на Донбасі.

"Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим", - заявив Порошенко.

За його словами, головна мета реваншу – зупинити рух України до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу Росії всю Україну, від Донбасу до Галичини.

"Росія розуміє, що вступ України до цих двох союзів – це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни. І ми це розуміємо", - сказав Порошенко.

Тому, за його словами, партія "Європейська солідарність", дипломати і юристи, розробили Євроатлантичну Хартію – документ, який має прискорити вступ України до НАТО.

"Там – чіткі зобов’язання, які вже нікому не дозволять вильнути хвостом у разі зміни політичної кон’юнктури. Ми розраховуємо, що до Хартії приєднаються інші політичні сили. Лише спільними зусиллями ми досягнемо великої мети – миру й безпеки через членство в НАТО, добробуту – через вступ до ЄС", - підсумував Порошенко.

Самого документа п’ятий президент не оприлюднив.

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