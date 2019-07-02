Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко про "російську для Донбасу": Торгівля мовою не зупинить Росію

Вівторок, 2 липня 2019, 09:38
Порошенко про російську для Донбасу: Торгівля мовою не зупинить Росію

Лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко заявляє, що надання російській мові статусу офіційної на Донбасі не зупинить Росію, бо агресор насправді хоче зупинити рух України до ЄС.

Про це він сказав під час відео звернення у Facebook у відповідь на заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана про можливий референдум про визнання російської мови в якості регіональної на Донбасі.

"Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим", - заявив Порошенко.

За його словами, головна мета реваншу – зупинити рух України до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу Росії всю Україну, від Донбасу до Галичини.

"Росія розуміє, що вступ України до цих двох союзів – це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни. І ми це розуміємо", - сказав Порошенко.

Тому, за його словами,  партія "Європейська солідарність", дипломати і юристи, розробили Євроатлантичну Хартію – документ, який має прискорити вступ України до НАТО.

"Там – чіткі зобов’язання, які вже нікому не дозволять вильнути хвостом у разі зміни політичної кон’юнктури. Ми розраховуємо, що до Хартії приєднаються інші політичні сили. Лише спільними зусиллями ми досягнемо великої мети – миру й безпеки через членство в НАТО, добробуту – через вступ до ЄС", - підсумував Порошенко.

Самого документа п’ятий президент не оприлюднив.

Нагадаємо:

  • Глава ОПУ Андрій Богдан в інтерв'ю виданню "РБК-Україна", заявив про можливість проведення референдуму про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської області.
  • Згодом представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що ці слова треба трактувати як особисту позицію Богдана, "оскільки вона не зовсім корелюється з тим, що заявлено в програмі нашої партії".

Українська правда
Теми: ПорошенкоДонбасмоваРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
Усі новини...
Реклама: