Розкрадання оборонки: НАБУ відсудило, але так і не отримало доступ до телефонів фігурантів
Національне антикорупційне бюро відсудило у прокуратури доступ до телефонів фігурантів скандалу про розкрадання в Укроборонпромі, але за місяць через порушення процедури їм його так і не надали.
Про це повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Відзначається, що клопотання детективів НАБУ щодо доступу до мобільних телефонів Віталія Жукова і Андрія Рогози Солом’янський райсуд Києва задовольнив 3 червня.
Тоді детективи просили надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів речей і документів ГПУ. Мова йшла про 7 мобільних телефонів і жорсткий диск, інформацію на них та документи, що містять дані з них.
З цих телефонів два належали Рогозі, ще один – Жукову. Кому належали решта чотири – невідомо.
НАБУ також просило розглядати справу в закритому судовому засіданні і без виклику прокурорів.
Суд задовольнив клопотання детективів частково: засідання провели в закритому режимі, але прокуратуру на нього викликали.
Суд надав доступ із можливістю вилучення (копіювання) інформації, що на них міститься, до телефонів і жорсткого диску, а щодо документів – надав доступ із можливістю вилучення копій.
Ухвала діє 1 місяць, тобто право доступу до телефонів у детективів спливає 3 липня.
Журналісти з'ясували, що на момент виходу програми в ефір ухвала виконана не була.
Повідомляється, що прокуратура відмовила НАБУ нібито через порушення процедури доступу за судовою ухвалою. Мовляв, за ст.165 КПК детективи мали пред’явити прокурорам оригінал ухвали і потім ще вручити копію. Замість цього вони послали поштою і лише копію.
Як пояснили "Українській правді" у НАБУ, вони впродовж 4 місяців намагалися отримати доступ до телефонів, але їм його не надавали. Після того детективи звернулися до суду, а отриману ухвалу надіслали до Військової прокуратури "у законний належний спосіб".
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Нагадаємо:
- Після публікації серії розслідувань журналістів про розкрадання в оборонному комплексі України, НАБУ намагалося отримати доступ до мобільних телефонів Жукова і Рогози. Ці телефони містили листування, яке може стати доказом у справі про розкрадання коштів при закупівлі запчастин в ДК "Укроборонпром".
- Наразі ці телефони перебувають в Головній військовій прокуратурі ГПУ, котра їх і вилучила у вказаних осіб ще в 2017 році, в ході розслідування іншої справи, і долучила до власного провадження про ухилення від податків.
- Спершу НАБУ просило прокуратуру ознайомитися із матеріалами їхнього слідства через запит. Однак на ознайомлення прокурори надали 300 сторінок матеріалів – без самих телефонів. Це пояснили тим, що мобільні термінали на той момент перебували на експертизі.
- У зв’язку з тим, що прокуратура не надавала телефони НАБУ, бюро звернулося до суду.
- Через тиждень після того, як суд задовольнив клопотання НАБУ, головний військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував відео-блог, в котрому звинуватив детективів у "процесуальній безграмотності" та пообіцяв опублікувати запис цього судового засідання, в котрому нібито зафіксовані прояви непрофесійності детективів НАБУ.
- Обіцяні записи Матіос за три тижні так і не опублікував, а на офіційний запит журналістів із прокуратури відповіли відпискою.
- Разом з тим за даними програми, клопотання детективів у суд містило дивні додатки.
- Наприклад, допит одним детективом НАБУ іншого детектива НАБУ, в якому останній переказує короткий зміст програми "Наші гроші", при цьому допит проведено у якомусь старому провадженні, відмінному від того, яке було зареєстроване в лютому 2019 року за матеріалами програми, переказаної детективом.