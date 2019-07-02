Розкрадання оборонки: НАБУ відсудило, але так і не отримало доступ до телефонів фігурантів

Національне антикорупційне бюро відсудило у прокуратури доступ до телефонів фігурантів скандалу про розкрадання в Укроборонпромі, але за місяць через порушення процедури їм його так і не надали.

Про це повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Відзначається, що клопотання детективів НАБУ щодо доступу до мобільних телефонів Віталія Жукова і Андрія Рогози Солом’янський райсуд Києва задовольнив 3 червня.

Тоді детективи просили надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів речей і документів ГПУ. Мова йшла про 7 мобільних телефонів і жорсткий диск, інформацію на них та документи, що містять дані з них.

З цих телефонів два належали Рогозі, ще один – Жукову. Кому належали решта чотири – невідомо.

НАБУ також просило розглядати справу в закритому судовому засіданні і без виклику прокурорів.

Суд задовольнив клопотання детективів частково: засідання провели в закритому режимі, але прокуратуру на нього викликали.

Суд надав доступ із можливістю вилучення (копіювання) інформації, що на них міститься, до телефонів і жорсткого диску, а щодо документів – надав доступ із можливістю вилучення копій.

Ухвала діє 1 місяць, тобто право доступу до телефонів у детективів спливає 3 липня.

Журналісти з'ясували, що на момент виходу програми в ефір ухвала виконана не була.

Повідомляється, що прокуратура відмовила НАБУ нібито через порушення процедури доступу за судовою ухвалою. Мовляв, за ст.165 КПК детективи мали пред’явити прокурорам оригінал ухвали і потім ще вручити копію. Замість цього вони послали поштою і лише копію.

Як пояснили "Українській правді" у НАБУ, вони впродовж 4 місяців намагалися отримати доступ до телефонів, але їм його не надавали. Після того детективи звернулися до суду, а отриману ухвалу надіслали до Військової прокуратури "у законний належний спосіб".

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