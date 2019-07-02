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На Донбасі противник 6 разів відкривав вогонь: боєць дістав травму

Вівторок, 2 липня 2019, 13:03

Від початку доби незаконні збройні формування здійснили 6 обстрілів українських позицій на Донбасі, один український військовий зазнав бойової травми.

Про це повідомляє 2 липня прес-служба Міністерства оборони.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник отримав бойове травмування. Військовослужбовця доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти тричі з мінометів 82-го калібру цілили по захисниках Новолуганського. Ще два ворожі мінометні обстріли з цього ж калібру зафіксовано в районі Мар’їнки, де окупанти окрім цього застосовували АГС та великокаліберні кулемети.

Також вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів уночі поблизу Лебединського.

Нагадаємо:

  • 1 липня в результаті ворожих обстрілів на Донбасі двоє українських військових загинули, ще двоє - отримали поранення.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійна
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