На Донбасі противник 6 разів відкривав вогонь: боєць дістав травму

Від початку доби незаконні збройні формування здійснили 6 обстрілів українських позицій на Донбасі, один український військовий зазнав бойової травми.

Про це повідомляє 2 липня прес-служба Міністерства оборони.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник отримав бойове травмування. Військовослужбовця доставлено до військового мобільного госпіталя. Стан його здоров’я – задовільний", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти тричі з мінометів 82-го калібру цілили по захисниках Новолуганського. Ще два ворожі мінометні обстріли з цього ж калібру зафіксовано в районі Мар’їнки, де окупанти окрім цього застосовували АГС та великокаліберні кулемети.

Також вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів уночі поблизу Лебединського.

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