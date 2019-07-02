"Голос" розкрив подробиці про своїх мажоритарників

Партія "Голос" Святослава Вакарчука оприлюднила біографії своїх кандидатів у депутати за мажоритарними округами.

Повний список із профайлами висуванців опублікований на сайт політсили.

На сторінці кожного кандидата наведена його біографічна довідка, передвиборча програма та посилання на сторінки у соцмережах.

Також на сторінках є кнопка "Скачати", яка наразі неактивна. У прес-службі "Голосу" УП розповіли, що за цими посиланнями у найближчі дні будуть доступні для завантаження програми висуванців.

Загалом список складається зі 68 осіб.

За областями найбільше кандидатів партія має у Львівській та Київській областях (по 6 осіб, не враховуючи міста Львів і Київ).

При цьому у Волинській, Донецькій та Луганській областях партія не висуває мажоритарників.

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