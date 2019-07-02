"Голос" розкрив подробиці про своїх мажоритарників
Партія "Голос" Святослава Вакарчука оприлюднила біографії своїх кандидатів у депутати за мажоритарними округами.
Повний список із профайлами висуванців опублікований на сайт політсили.
На сторінці кожного кандидата наведена його біографічна довідка, передвиборча програма та посилання на сторінки у соцмережах.
Також на сторінках є кнопка "Скачати", яка наразі неактивна. У прес-службі "Голосу" УП розповіли, що за цими посиланнями у найближчі дні будуть доступні для завантаження програми висуванців.
Загалом список складається зі 68 осіб.
За областями найбільше кандидатів партія має у Львівській та Київській областях (по 6 осіб, не враховуючи міста Львів і Київ).
При цьому у Волинській, Донецькій та Луганській областях партія не висуває мажоритарників.
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Нагадаємо:
- Згідно з соціологічним дослідженням за травень до парламенту мають шанс потрапити партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".
- Дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
- 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.
- У "Голосі" заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.