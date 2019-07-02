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Дві маршрутки зіткнулись на Миколаївщині: 1 людина загинула, 15 поранено

Вівторок, 2 липня 2019, 14:40

На Миколаївщині у зіткненні пасажирського та вантажного мікроавтобусів постраждало 15 осіб, одна людина загинула.

Про це інформує прес-служба поліції Миколаївської області.

2 липня, приблизно о 12:30 на 87 км автодороги Н-24 "Миколаїв - Благовіщенське" поблизу с. Благодатне Арбузинського району відбулось зіткнення вантажного мікроавтобусу Mercedes Benz, під керуванням 45-річного водія, та маршрутного Mercedes Sprinter сполученням "Миколаїв-Первомайськ", за кермом якого перебував 35-річний чоловік.

 
 

За попередньою інформацією внаслідок автоаварії травмувань різного ступеню тяжкості зазнали 15 осіб, у тому числі обидва водії.

Четверо людей госпіталізовані у тяжкому стані. 25-річна пасажир рейсового мікроавтобусу загинула.

На місці події постраждалим надають допомогу співробітники слідчо-оперативної групи поліції, медики та рятувальники, направлена група у складі слідчих та криміналістів Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

Відомості про ДТП внесли до ЄРДР за ознаками ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Поліція встановлює обставини автоаварії та її причини.

Українська правда
Теми: ДТПМиколаївська область
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