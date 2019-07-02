У Києві зафіксували нічний температурний рекорд

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Вівторок, 2 липня 2019, 15:07

У Києві зафіксували черговий температурний рекорд в ніч на 2 липня.  

Про це повідомляє у вівторок Центральна геофізична обсерваторія.

"Ніч на 2 липня виявилась найтеплішою з 1881 року спостережень. Температура повітря вночі не опустилась нижче 20,9°С, а це значить, що попередні рекорди 1938 та 2016 років перевищено на 0,9°С", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку року в Києві оновлено 18 рекордів температури.

Нагадаємо:

  • Червень у Києві став найтеплішим майже за півтора століття.

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Теми: Київ погода


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