Підозрюваний у харківських мінуваннях вийшов під заставу 1,5 млн грн

Киянин, арештований за підозрою в розсиланні завідомо неправдивих повідомлень про замінування у Харкові, вийшов після внесення майже 1,5 млн грн застави.

Про це повідомив його адвокат Олександр Шадрін, передає у вівторок "Інтерфакс-Україна".

"Мій підзахисний уже вийшов під заставу. За другого підозрюваного, наскільки я знаю, заставу теж буде внесено", - повідомив Шадрін.

За його словами, в кримінальному провадженні фігурує загалом 62 епізоди стосовно завідомо неправдивих повідомлень про замінування об'єктів масового перебування людей у Харкові, які надійшли протягом весни-літа цього року.

Його підзахисному інкримінуються три з них (повідомлення про мінування торговельних центрів, готелів та інших об'єктів, що надійшли 6, 7 і 8 травня).

Шадрін також повідомив, що швидше за все оскаржуватиме запобіжний захід, обраний слідчим суддею.

"Прокурор уже подав апеляцію. Думаю, ми теж, швидше за все, будемо подавати", - сказав адвокат.

Досудове розслідування триває за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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