Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрюваний у харківських мінуваннях вийшов під заставу 1,5 млн грн

Вівторок, 2 липня 2019, 17:55

Киянин, арештований за підозрою в розсиланні завідомо неправдивих повідомлень про замінування у Харкові, вийшов після внесення майже 1,5 млн грн застави.

Про це повідомив його адвокат Олександр Шадрін, передає у вівторок "Інтерфакс-Україна".

"Мій підзахисний уже вийшов під заставу. За другого підозрюваного, наскільки я знаю, заставу теж буде внесено", - повідомив Шадрін.

За його словами, в кримінальному провадженні фігурує загалом 62 епізоди стосовно завідомо неправдивих повідомлень про замінування об'єктів масового перебування людей у Харкові, які надійшли протягом весни-літа цього року.

Його підзахисному інкримінуються три з них (повідомлення про мінування торговельних центрів, готелів та інших об'єктів, що надійшли 6, 7 і 8 травня).

Шадрін також повідомив, що швидше за все оскаржуватиме запобіжний захід, обраний слідчим суддею.

"Прокурор уже подав апеляцію. Думаю, ми теж, швидше за все, будемо подавати", - сказав адвокат.

Досудове розслідування триває за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо:

  • У понеділок правоохоронці Харківської області затримали в Києві двох жителів столиці, підозрюваних у масовому псевдомінуванні в Харкові.
  • Їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн. 440 тисяч гривень.

Теми: ХарківКиївкримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Харків
Харків під обстрілом окупантів
УЗ призначила додаткові поїзди з Києва, Дніпра, Ізюма та Харкова до Львова
Росія обстріляла село на Харківщині, в результаті чого загинула жінка
Останні новини
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
Усі новини...
Реклама: