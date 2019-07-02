Стало відомо, хто очолить дипломатію ЄС замість Могеріні
Голови держав та урядів Європейського союзу на позачерговому саміті ЄС номінували кандидатуру виконувача обов'язків глави МЗС Іспанії Жозепа Борреля на посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", завершення засідання підтвердив президент Європейської ради Дональд Туск.
Боррель наприкінці травня заявив, що у світі "багато чого змінилося: наш союзник (США. - Ред.) нас не підтримує, наш старий ворог, Росія, знову дає про себе знати. Вона знову стає загрозою, а Китай виглядає як наш суперник. Тому так важливо, щоб європейці об'єднали свої сили".
Нагадаємо:
- Виконавчий орган ЄС очолить представниця Німеччини Урсула фон дер Ляєн, а бельгійського прем'єра Шарля Мішеля погодили на посаду президента Європейської ради.
- Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард номінована на посаду президента Європейського центрального банку.
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