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Стало відомо, хто очолить дипломатію ЄС замість Могеріні

Вівторок, 2 липня 2019, 21:03

Голови держав та урядів Європейського союзу на позачерговому саміті ЄС номінували кандидатуру виконувача обов'язків глави МЗС Іспанії Жозепа Борреля на посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", завершення засідання підтвердив президент Європейської ради Дональд Туск.

 

Боррель наприкінці травня заявив, що у світі "багато чого змінилося: наш союзник (США. - Ред.) нас не підтримує, наш старий ворог, Росія, знову дає про себе знати. Вона знову стає загрозою, а Китай виглядає як наш суперник. Тому так важливо, щоб європейці об'єднали свої сили".

Нагадаємо:

  • Виконавчий орган ЄС очолить представниця Німеччини Урсула фон дер Ляєн, а бельгійського прем'єра Шарля Мішеля погодили на посаду президента Європейської ради.
  • Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард номінована на посаду президента Європейського центрального банку.

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