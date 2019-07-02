Новини 2 липня: Реєстрація Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи, причина вибуху на Дніпропетровщині

ЦВК зареєструвала Клюєва і Шарія кандидатами у нардепи через рішення суду, причиною травмування дітей на Дніпропетровщині став вибух гранати — новини, які були актуальні 2 липня.

Про реєстрацію Клюєва і Шарія

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати колишнього депутата від "Партії регіонів" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, який перебуває у національному розшуку за запитом Служби безпеки.

Також ЦВК зареєструвала кандидатом у народні депутати блогера Анатолія Шарія, якому раніше відмовила в реєстрації. Його розшукує столична поліція через підозру у завідомо неправдивому повідомленні про злочин.

Пояснюючи реєстрацію кандидатами блогера Анатолія Шарія та колишнього "регіонала" Андрія Клюєва ЦВК послався на рішення суду.

Про вибух на Дніпропетровщині

Двох дітей, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині у понеділок, прооперували, ще двох оперують.

Пізніше стала відома причина вибуху. Причиною травмування дітей став вибух гранати для підствольного гранатомету ВОГ-25п.

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