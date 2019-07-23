Брат Медведчука програв вибори в Раду

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на 105 виборчому окрузі, де балотувався брат одного із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука – Сергій Медведчук.

Про це свідчать дані сайту ЦВК.

За результатами опрацювання 100% протоколів, брат Медведчука займає другу позицію (31,7%) і поступається місцем у Раді представниці "Опозиційного блоку" Вікторії Гриб (39,58%).

Між Гриб і Медведчуком різниця у 7,88% або ж у 369 голосів.

За представницю "Опоблоку" проголосували 1852 громадяни на Луганщині, а за Медведчука з "Опозиційної платформи – За життя" - 1483 особи.

Округ в Луганській області складається всього з 6 дільниць.

За даними ЦВК, брат Медведчука - президент ТОВ "Керамбуд", а Гриб - керівниця напряму зі сталого розвитку ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО".

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