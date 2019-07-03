Канада виділить 25 млн доларів на підтримку реформ в Україні

1607 переглядів
Середа, 3 липня 2019, 00:46

Канадський уряд виділить Україні 25 мільйонів доларів допомоги у реалізації реформ щодо розвитку демократії та уже збільшив підтримку підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Громадське".

Трюдо розповів, що ці 25 млн Україна отримає упродовж 6 років. Він також додав, що уже була збільшена допомога місії спостерігачів ОБСЄ від Канади, яка працює на Донбасі.

Крім цього, прем'єр-міністр Канади торкнувся теми інвестицій в Україну - він зазначив, що канадські компанії інвестували в український завод боєприпасів.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у посиленні торговельно-економічної та інвестиційної співпраці з Канадою.

За його словами, Україна та Канада працюватимуть над розширенням дії двосторонньої Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Канада Україна реформи


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський запросив делегацію МВФ до України, щойно сформується новий уряд 2 липня 2019, 21:46
Зеленський у Канаді підтвердив курс України на членство в ЄС і НАТО 2 липня 2019, 16:48
Зеленський прилетів до Канади 2 липня 2019, 08:48
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
думка

Наукові аргументи, чому вам треба завести собаку

Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

їжа

Рисові хлібці: калорійність, користь і шкода