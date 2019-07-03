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Канада виділить 25 млн доларів на підтримку реформ в Україні

Середа, 3 липня 2019, 00:46

Канадський уряд виділить Україні 25 мільйонів доларів допомоги у реалізації реформ щодо розвитку демократії та уже збільшив підтримку підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Громадське".

Трюдо розповів, що ці 25 млн Україна отримає упродовж 6 років. Він також додав, що уже була збільшена допомога місії спостерігачів ОБСЄ від Канади, яка працює на Донбасі.

Крім цього, прем'єр-міністр Канади торкнувся теми інвестицій в Україну - він зазначив, що канадські компанії інвестували в український завод боєприпасів.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у посиленні торговельно-економічної та інвестиційної співпраці з Канадою.

За його словами, Україна та Канада працюватимуть над розширенням дії двосторонньої Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.

"Українська правда" у Threads

Теми: КанадаУкраїнареформи
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