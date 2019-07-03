ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 поранений

542 перегляди
Середа, 3 липня 2019, 07:23

Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, з них 8 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. 1 український військовий отримав бойове травмування.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднних сил станом на 7:00 3 липня.

"Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 7 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Лебединського, Мар'їнки, у районі Красногорівки та околиці Широкиного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні 6 разів: поблизу Новолуганського та Болотного.

За даними розвідки, 2 липня одного окупанта знищено та двох поранено.

"Від початку поточної доби ворожих обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС бойові дії


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Донбасі противник 6 разів відкривав вогонь: боєць дістав травму 2 липня 2019, 13:03
Війна на сході: Окупанти здійснили 25 обстрілів і зазнали втрат 2 липня 2019, 07:56
Данилюк про обстріл медиків: Ситуція буде розглянута у рамках засідання ТКГ 2 липня 2019, 03:30
Усі новини
Головні новини
Смерть 3-річної дівчинки: під підозрою опинилися поліцейські
Аваков написав ЦВК листа: Клюєв не жив в Україні з 2014-го
Канада додала Україну до списку для закупівлі канадської зброї
У РФ остаточні звинувачення висунули уже 13 українським морякам - адвокат
Усі новини
думка

Наукові аргументи, чому вам треба завести собаку

Медицина

Як і навіщо змінюється медицина Світловодська

їжа

Рисові хлібці: калорійність, користь і шкода