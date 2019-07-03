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"Голос" заявив, що відмовився від 2 мільйонів внесків

Середа, 3 липня 2019, 10:44

У партії "Голос" заявили, що повернули близько 2 мільйонів гривень внесків через те, що вони не відповідають фандрайзинговій політиці політсили.

Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

"Ми проводимо перевірку всіх внесків, які до нас надходять. Коли ми розпочали кампанію фандрайзингу, час від часу отримуємо непрозорі платежі – від людей з податковим боргом, з незакритими судимостями. Ми обов’язково повертаємо ці гроші, навіть якщо це великі суми", - розповіла глава партії Юлія Клименко.

Повідомляється, що згідно зі своєю політикою фандрейзингу, "Голос" приймає фінансову чи іншу підтримку лише за умови, що донори не впливатимуть на незалежність партії, не поставлять під сумнів її репутацію та не будуть суперечити нашими цінностям.

Читайте також: Голова партії "Голос" Юлія Клименко: Наші можливості – це мінімум 10%, максимум 24%

Нагадаємо:

  • Згідно з соціологічним дослідженням за травень до парламенту мають шанс потрапити партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос".
  • Дострокові парламентські вибори призначено на 21 липня 2019 року.
  • 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичноїпартії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду.

Українська правда
Теми: Голос
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