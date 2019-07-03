Зеленський поскаржився Волкеру на Росію

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Середа, 3 липня 2019, 11:33

Президент Володимир Зеленський на зустрічі зі спеціальним представником США Куртом Волкером у Канаді розповів, що Росія "не демонструє доброї волі" для врегулювання конфлікту на Сході.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зокрема, Зеленський зазначив, що РФ не підтримала запропоноване Україною "хлібне перемир’я".

рім того, за його словами, тривають обстріли, зокрема й автомобілів медичної допомоги, а на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ.

Зеленський наголосив, що Україна, зі свого боку, повністю підтримує політико-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі. Свідченням цього є перезапуск роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

Зеленський подякував Волкеру за все, що він особисто та адміністрація президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні.

Раніше Зеленський закликав партнерів у Європі та США відреагувати на обстріл бойовиками санітарного автомобіля у Водяному, внаслідок якого загинула бойовий медик і водій.

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Теми: Зеленський США Росія


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