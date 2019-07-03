Зеленський поскаржився Волкеру на Росію
Президент Володимир Зеленський на зустрічі зі спеціальним представником США Куртом Волкером у Канаді розповів, що Росія "не демонструє доброї волі" для врегулювання конфлікту на Сході.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави.
Зокрема, Зеленський зазначив, що РФ не підтримала запропоноване Україною "хлібне перемир’я".
рім того, за його словами, тривають обстріли, зокрема й автомобілів медичної допомоги, а на тимчасово окупованій території Донбасу обмежується діяльність СММ ОБСЄ.
Зеленський наголосив, що Україна, зі свого боку, повністю підтримує політико-дипломатичний шлях урегулювання конфлікту на Донбасі. Свідченням цього є перезапуск роботи українських представників у Тристоронній контактній групі, кроки у напрямку активізації Нормандського формату та розведення сил і засобів у Станиці Луганській.
Зеленський подякував Волкеру за все, що він особисто та адміністрація президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні.
Раніше Зеленський закликав партнерів у Європі та США відреагувати на обстріл бойовиками санітарного автомобіля у Водяному, внаслідок якого загинула бойовий медик і водій.
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