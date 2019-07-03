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Секретар РНБО: Впливу Коломойського на Зеленського не бачу

Середа, 3 липня 2019, 11:35

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк запевняє, що олігарх Ігор Коломойський безпосередньо не впливає на президента Володимира Зеленського.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Я в своїй роботі такого впливу не бачу. Є люди, які асоціюються з Коломойським по минулій роботі, хтось по інших зв’язках. Вони є і в списку (партії "Слуга народу" – УП)… Але я безпосереднього впливу Коломойського на Зеленського не бачу", – сказав Данилюк.

Щодо самостійності керівника Офісу президента Андрія Богдана та трактування його як адвоката Коломойського Данилюк зазначив наступне

"По-перше, він уже не адвокат Коломойського. Зараз він проводить самостійну політику. Якби він цього не робив, я думаю, що президент Зеленський просто би цю ситуацію виправив".

Про роботу з Володимиром Зеленським, який для Данилюка уже третім президентом, з яким він працює, читайте в інтерв’ю "Олександр Данилюк: Зеленський апелює до людей, а Порошенко завжди казав "мої люди"

Українська правда

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Теми: Олександр ДанилюкЗеленськийКоломойський
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