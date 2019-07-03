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Данилюк: Зеленський швидко виріс як політик

Середа, 3 липня 2019, 12:04

Секретар Ради національної ради безпеки та оборони, а раніше член передвиборчої Зекоманди Олександр Данилюк заявляє, що президент Володимир Зеленський "дуже виріс" як політик.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

"Він виріс. За цей місяць, який Зеленський був на посаді президента, він виріс, дуже швидко набрався інформації і розуміння", - сказав Данилюк.

Зокрема, він порівняв дві зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном – коли  Зеленський ще був кандидатом і коли вже став президентом.

"Ми розуміли, що, скоріш за все, буде підніматися і питання ПАРЄ. Хоча насправді воно майже не піднімалося, це ми сказали, що це неприпустимо. І Зеленський, навіть коли французька сторона висловлювала свою аргументацію, чому це "правильно", послідовно говорив: "Ні, має бути так і так".  І навіть коли вийшов на прес-конференцію, він це знову повторив. Я не знаю, які були розрахунки, але президент займав дуже тверду позицію в цьому питанні", - пояснив "ріст" Зеленського Данилюк.

Порівнюючи поведінку екс-президента Петра Порошенка та Зеленського на міжнародних перемовинах високого рівня, Данилюк заявив, що Зеленський більше представляє країну.

"Мені здається, що Зеленський більше представляє країну. Як людина він більше апелює до людей, які за ним. Він будує якісь персональні стосунки, що це не просто він, а це ще й усі українці за ним", - підсумував Данилюк. 

Більше читайте в інтерв'ю Данилюка: "Зеленський апелює до людей, а Порошенко завжди казав "мої люди""

Українська правда

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Теми: Олександр ДанилюкЗеленський
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