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У Львові стріляли в маршрутці

Середа, 3 липня 2019, 12:26

У Львові дев’ятнадцятирічний хлопець стріляв у маршрутці, поліцейські встановили особу зловмисника.

Про це інформує прес-служба Національної поліції у Львівській області.

2 липня близько 22.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Володимира Великого у Львові, під час проїзду у маршрутному таксі, невідомий чоловік здійснив постріл зі зброї. Зловмисника затримали самі ж громадяни, після чого повідомили про подію правоохоронців.

 

Зловмисником виявився дев’ятнадцятирічний львів’янин. Також з місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет, який скеровано на експертне дослідження.

Поліція попередньо встановила, що під час проїзду у маршрутному таксі чоловік поводився неадекватно, на зауваження пасажирів не реагував, а в подальшому – витягнув зброю та здійснив один постріл.

Постраждалих внаслідок події немає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Проводиться досудове розслідування, призначені експертизи.

Українська правда
Теми: Львівполіція
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