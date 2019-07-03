Падіння літака на Харківщині: опубліковані фото з місця катастрофи
Через падіння навчального літака на Харківщині Державне бюро розслідувань відкрило справу за фактом порушення правил польотів або підготовки до них.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
Зазначається, що за попередньою інформацією, 2 липня, під час виконання навчально-тренувального польоту курсантом Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, в літаку Л-39 спрацював датчик "пожежа".
Повідомляється, що за командою керівника польотів, курсант залишив літак і приземлився за допомогою парашуту.
"Тілесних ушкоджень курсант не отримав, а літак впав на землю поблизу одного із сіл Дворічанського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 Кримінального Кодексу України).
Нагадаємо:
- 2 липня під час тренувального польоту курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба сталася аварія, внаслідок якої пілот катапультувався й літак втратив керування.