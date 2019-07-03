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Падіння літака на Харківщині: опубліковані фото з місця катастрофи

Середа, 3 липня 2019, 15:05

Через падіння навчального літака на Харківщині Державне бюро розслідувань відкрило справу за фактом порушення правил польотів або підготовки до них.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що за попередньою інформацією, 2 липня, під час виконання навчально-тренувального польоту курсантом Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, в літаку Л-39 спрацював датчик "пожежа".  

 
фото ДБР

Повідомляється, що за командою керівника польотів, курсант залишив літак і приземлився за допомогою парашуту. 

 
фото ДБР
 
фото ДБР

"Тілесних ушкоджень курсант не отримав, а літак впав на землю поблизу одного із сіл Дворічанського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.

 
фото ДБР

Наразі слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 Кримінального Кодексу України).

Нагадаємо:

  • 2 липня під час тренувального польоту курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба сталася аварія, внаслідок якої пілот катапультувався й літак втратив керування.

Українська правда

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Теми: ДБРХарківська областьавіакатастрофи
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