Падіння літака на Харківщині: опубліковані фото з місця катастрофи

Через падіння навчального літака на Харківщині Державне бюро розслідувань відкрило справу за фактом порушення правил польотів або підготовки до них.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що за попередньою інформацією, 2 липня, під час виконання навчально-тренувального польоту курсантом Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, в літаку Л-39 спрацював датчик "пожежа".

фото ДБР

Повідомляється, що за командою керівника польотів, курсант залишив літак і приземлився за допомогою парашуту.

фото ДБР фото ДБР

"Тілесних ушкоджень курсант не отримав, а літак впав на землю поблизу одного із сіл Дворічанського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.

фото ДБР

Наразі слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 Кримінального Кодексу України).

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