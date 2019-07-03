На Донбасі бойовики 10 разів стріляли, поранили двох бійців

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Середа, 3 липня 2019, 21:20

Від початку доби незаконні збройні формування здійснили 10 обстрілів українських позицій на Донбасі, двоє українських військових отримали поранення.

Про це інформує пресцентр Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Згідно з повідомленням, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" тричі обстріляні Водяне, Опитне та Мар’їнка, а в районі угруповання "Північ" в цілому сім обстрілів – Зайцевого, Новолуганського, Доломітного, Південного.

Також повідомляється про двох поранених унаслідок обстрілів.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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