На Донбасі бойовики 10 разів стріляли, поранили двох бійців

Від початку доби незаконні збройні формування здійснили 10 обстрілів українських позицій на Донбасі, двоє українських військових отримали поранення.

Про це інформує пресцентр Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики стріляли з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Згідно з повідомленням, в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" тричі обстріляні Водяне, Опитне та Мар’їнка, а в районі угруповання "Північ" в цілому сім обстрілів – Зайцевого, Новолуганського, Доломітного, Південного.

Також повідомляється про двох поранених унаслідок обстрілів.