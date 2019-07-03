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Новини 3 липня: Нові деталі реєстрації Клюєва і Шарія, кінець роботи передвиборчої делегації ПАРЄ

Середа, 3 липня 2019, 21:30

Верховний суд не зобов’язував ЦВК реєструвати Клюєва та Шарія, передвиборча делегація ПАРЄ достроково припинила роботу в Україні — новини, які були актуальні 3 липня.

Про Клюєва і Шарія

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що екс-глава Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Клюєв покинув Україну у 2014 році і з того часу не проживав на території нашої країни.

Пізніше глава Верховного суду заявив, що суд не зобов'язував Центральну виборчу комісію реєструвати екс-главу адміністрації Януковича Андрія Клюєва і блогера Анатолія Шарія кандидатами в нардепи, а лише доручив продовжити розгляд їхніх документів.

Служба безпеки України також почала перевіряти, чи перебували Андрій Клюєв, Анатолій Шарій та Ренат Кузьмін в Україні останні 5 років, що є умовою участі у виборах.

Про передвиборчу делегацію ПАРЄ

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з приводу рішення Верховної ради України відкликати запрошення на спостереження за достроковими парламентськими виборами 21 липня.

Пізніше передвиборча делегація ПАРЄ достроково припинила свою роботу в Україні. Делегація перебувала у Києві 2-3 липня для оцінювання передвиборчої ситуації в Україні.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає майже 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюків – "Про протидію лихослів'ю".

Президентом Європейського парламенту на сесії у Страсбурзі обрали італійця Давида-Марію Сассолі.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що РФ може не сплачувати борг Росії Раді Європи за частину 2017-го та 2018 рік, оскільки тоді делегація не брала участі в роботі ПАРЄ.

Президент Володимир Зеленський сказав, що на відновлення Донбасу потрібно понад 10 мільярдів євро і запрошує іноземних інвесторів на форум в Маріуполі.

Українська правда

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