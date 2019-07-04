На Луганщині горить замінована територія, вибухом поранило людину

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Четвер, 4 липня 2019, 09:16

Поблизу с. Колесниківка у Луганській області горить лісова підстилка на замінованій території, від вибуху отримав поранення тракторист лісового господарства

Про це вранці 4 липня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"3 липня поблизу с. Колесниківка Станично-Луганського району на території Піщаного лісництва виникло загорання лісової підстилки двома осередками на загальній площі близько 20 га. Гасіння не проводиться у зв’язку з тим, що дана територія замінована", – йдеться  повідомленні.

"Під час оборювання місця пожежі стався вибух, внаслідок чого отримав контузію та поранення руки тракторист лісового господарства", – інформує ДСНС.

Піротехнічний підрозділ ДСНС проводить роботи з розмінування місцевості.

Станом на 7 ранку 4 липня до місця пожежі направлено 110 осіб та 25 одиниць техніки, з них від ДСНС 86 людей та 20 одиниць техніки, у тому числі піротехнічна група у складі 10 осіб та 3 одиниці техніки.

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Теми: пожежа Луганська область


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