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Коломойський розповів, як умовляв Януковича на асоціацію з ЄС

Четвер, 4 липня 2019, 10:59

Мільярдер Ігор Коломойський стверджує, що напередодні Революції гідності намагався переконати Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу НВ.

Коломойський розповів, що говорив із Януковичем 27 листопада 2013 року, перед поїздкою тодішнього президента України в Вільнюс.

"Я його умовляв, щоб він підписав (Асоціацію з ЄС). Я йому говорив: ніякої асоціації не буде, підпиши, та й все – люди хочуть підписати асоціацію", – заявив олігарх.

"А він: "Ні". А чому ні? "Ну, далеко зайшов". Кажу: та ладно, поясніть цьому Путіну, що нічого страшного, навпаки навіть: і тут добре, і там добре", – додав Коломойський.

На його думку, "Янукович сам винен у тому, що сталося і що довелося покинути країну і все інше".

При цьому мільярдер дав зрозуміти, що не згоден із критикою його режиму:

"А що було погано при режимі Януковича?.. Давайте обговоримо, чому ні? Це ж тема нескінченна. Що було погано при Януковичі, до Майдану? Ця частина однозначно трактується всіма".

"Українська правда" в Threads

Теми: КоломойськийЯнуковичєвроінтеграціяасоціаціяМайдан
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