Я людина з рок-н-рольного минулого: Вакарчук не підтримав дематюкацію
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що є важливіші речі, ніж боротьба з лайкою, і натякнув, що не буде підтримувати законопроект проти матюків.
Про це політик сказав на акції проти скасування закон "Про очищення влади", яка триває під Конституційним судом.
"При всій повазі, я людина з рок-н-рольного минулого і теперішнього, то думаю, що мені було б не зовсім чесно виступати за те, щоби сьогодні прямо ми приймали цей закон", – відповів Вакарчук на прохання прокоментувати проект закону проти матюків.
Він додав, що сам "з такого середовища, в якому часом користуються міцними словами".
Водночас, політик назвав свою відповідь жартівливою, і наголосив, що в країні є важливіші речі.
Нагадаємо:
- 2 липня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюків – "Про протидію лихослів'ю". Автором виступила нардеп Ольга Богомолець.
- Вона розповіла, що він має на меті дати визначення явищу "лихослів'я" і запобігти вживанню ненормативної лексики у публічному просторі.
- В.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що не підтримує законопроект і розказала, чому обсценна лексика може бути корисною для здоров’я.
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