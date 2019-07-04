Я людина з рок-н-рольного минулого: Вакарчук не підтримав дематюкацію

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що є важливіші речі, ніж боротьба з лайкою, і натякнув, що не буде підтримувати законопроект проти матюків.

Про це політик сказав на акції проти скасування закон "Про очищення влади", яка триває під Конституційним судом.

"При всій повазі, я людина з рок-н-рольного минулого і теперішнього, то думаю, що мені було б не зовсім чесно виступати за те, щоби сьогодні прямо ми приймали цей закон", – відповів Вакарчук на прохання прокоментувати проект закону проти матюків.

Він додав, що сам "з такого середовища, в якому часом користуються міцними словами".

Водночас, політик назвав свою відповідь жартівливою, і наголосив, що в країні є важливіші речі.

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