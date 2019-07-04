Німця судять за участь у бойових діях на Донбасі

Громадянин Німеччини постав перед судом у Дортмунді через звинувачення в участі у бойових діях на Сході України на боці бойовиків так званої "ДНР".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Чоловік, ім'я якого не розголошується, перебував на окупованому Донбасі у період з 2014 до 2016 року. Однак він заперечує, що брав участь в бойових діях на боці бойовиків.

43-річний обвинувачений із міста Лене у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія стверджує, що народився у часи СРСР і що його батько був українцем, тому назвав приєднання до бойовиків "ДНР" на Донбасі своїм "громадянським обов'язком".

Втім, пізніше він заявив, що розчарувався у бойовиках. "Я ніколи не був на фронті…Я підтримував людей, які збагатилися на війні", - сказав він на суді.

Він повідомив, що бойовики навчили користуватися його зброєю. Однак спочатку він займався лагодженням зруйнованих газо- і водопроводів, бо раніше вже працював зварником, а згодом вже вступив до підрозділу охорони, але "ніколи не був на фронті".

Чоловіка заарештували після прильоту в аеропорт Ганновера. Його обвинувачують у підготовці масштабного насильницького акту, що створює загрозу для держави, а також у порушенні закону про контроль над бойовими озброєннями.

Як зазначає агенція, обвинувачений може сподіватися на умовне покарання.

Днями італійський суд засудив до тюремного ув'язнення трьох найманців, що воювали на Донбасі проти України: італійця Антоніо Катальдо, албанця Олсі Крутаніте та молдованина Володимира Вербицького.