Путін розповів, чи збирається йти з політики
Президент Росії Володимир Путін заявив, що ще рано говорити про те, чи піде він з політики у 2024 році після закінчення його четвертого президентського терміну.
Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, повідомляє сайт Кремля.
"Про це поки рано говорити. Попереду ще п'ять років напруженої роботи. І при такій стрімкій динаміці, яку ми зараз спостерігаємо у світі, важко робити прогнози", - сказав Путін.
За його словами, йому зараз "є чим зайнятися, в тій якості, в якій він перебуває".
На питання, чому йому ніяк не вдається реалізовувати свої плани з розвитку країни, коли в РФ майже не існує опозиції, Путін відповів, що справа "в економічних реаліях, з якими доводиться стикатися Росії".
"А саме – падіння або коливання цін на міжнародних ринках на традиційні товари нашого експорту: нафта, газ, метал. Безумовно, є і вплив зовнішніх обмежувачів", - уточнив президент Росії.
Разом з тим він переконаний, що "спираючись на енергію, волю, ініціативу громадян", обов'язково досягне поставлених цілей.
Нагадаємо:
- Володимир Путін був президентом з 2000 по 2008 роки, потім 4 роки був прем'єр-міністром РФ.
- У 2008 році Держдума прийняла поправку до Конституції про збільшення президентського терміну з 4 до 6 років.
- У 2012 році Путін пішов на третій, шестирічний, термін. У 2018 році він знову виграв вибори.
- У травні 2018 року парламент Чечні вніс до Держдуми РФ проект поправок до конституції, якими пропонується дозволити президенту керувати Росією не два, а три терміни поспіль.
- Тоді ж Путін розповів, що не порушуватиме російську конституцію, яка забороняє займати пост президента більше двох термінів поспіль.