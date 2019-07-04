Феєрверк, який вбив жінку у Білорусі, зробили в Росії

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Четвер, 4 липня 2019, 12:59

У Міністерстві оборони Білорусі заявили, що салютні установки і феєрверки, які підірвалися у Мінську,  були куплені в Росії.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Відзначається, що салютні установки і самі феєрверки були придбані в російському ВАТ "Піро-Росс" м. Сергієв-Посад і наразі проводиться розслідування за фактом їх вибухів і загибелі людини.

Встановлено, що підірвалися вироби одного калібру (195 мм) з п'яти, що застосовуються в ході салюту (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Підриви відбулися в трьох з шести місць, де проводився салют", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що приблизна причина підривів - неякісні заряди даного калібру (195 мм).

Крім того, наголошується, що слідчим комітетом також висунуті і відпрацьовуються інші можливі версії події.

У Міноборони Білорусі підкреслили, що всі заходи безпеки були дотримані. "Військовослужбовці розрахунків салютних установок пройшли спеціальну підготовку і були допущені до проведення салюту відповідними наказами", - запевнили у відомстві і додали, що для виключення "людського фактора" велася відеозйомка процесу заряджання салютних установок.

Нагадаємо:

  • У День незалежності Білорусі 3 липня в Мінську під час салюту кілька снарядів розірвалися занадто низько - від поранення осколками загинула літня жінка, ще п'ятеро були госпіталізовані, ще троє звернулися до медиків з легкими пораненнями.

Українська правда

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Теми: Білорусь Росія


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