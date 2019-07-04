КС у четвер не скасує люстрацію
Четвер, 4 липня 2019, 13:06
Конституційний суду у четвер 4 липня не прийме остаточне рішення щодо конституційності закону "Про очищення влади".
Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп "Народного фронту", яка балотується до парламенту за списками "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.
"Ми зустрілися з головою Конституційного суду Наталею Шапталою. Донесли настрої, які є сьогодні у людей щодо можливого скасування декомунізації і люстрації. Ключове - розгляд цих питань буде по обіді, і, як нас запевнили, проміжним, без остаточного рішення. Оскільки частина суддів відсутня", - написала вона.
Вона висловила думку, що люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду, "аби посадити туди люстрованих чиновників часів Януковича-Азарова".
Нагадаємо:
- У четвер під Конституційним судом відбувається протест проти можливого скасування закону "Про очищення влади".
- 3 липня кілька політсил і громадські активісти оголосили про акціюна захист закону про люстрацію.
- У 2015 році 47 народних депутатів від "Опозиційного блоку" поскаржились до Конституційного суду на закон про люстрацію. Також кілька подань щодо закон до КС направив Верховний Суд.
- Перед другим туром президентських виборів журналісти повідомляли, що тодішній радник у штабі Володимира Зеленського Андрій Богдан, призначений пізніше главою Адміністрації президента, потрапляє під люстрацію і мав таємну зустріч з главою КС.