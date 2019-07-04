Легалізація медичної маріхуани: на ініціативу відреагували Турчинов і його "Собор"
Об’єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор", очолюване екс-секретарем РНБО Олександром Турчиновим, виступило проти законопроекту № 10313, який пропонує легалізувати медичний канабіс.
Звернення до спікера Андрія Парубія та народних депутатів оприлюднив 4 липня сам Турчинов.
УхваленняЗакону № 10313,яким пропонують легалізувати канабіс,сприятиме поширенню наркоманії у суспільстві.“Всеукраїнський Собор”виступив проти легалізації,культивування та обігу наркотичних засобів,що передбачено в законопроекті № 10313https://t.co/9z1SnkUa4A pic.twitter.com/CUoij4nsZe— Олександр Турчинов (@Turchynov) 4 липня 2019 р.
На думку авторів звернення, прийняття вказаного закону "сприятиме поширенню наркоманії у суспільстві".
"Посилання на право людини на життя у назві та в пояснювальній записці до законопроекту, спрямованого на легалізацію, культивування та обіг наркотичних засобів, видається блюзнірством", – вважають підписанти.
На їхню думку, "право людини на життя включає в себе і свободу від наркотичної залежності".
"На наше глибоке переконання, вищевказаний законопроект у випадку його ухвалення призведе до стрімкого зростання і поширення наркоманії, зокрема у молодіжному середовищі, через доступність коноплі та продуктів з неї, зростання прибутків наркоторговців та вкрай негативних наслідків для всього українського суспільства", - йдеться також у зверненні.
Читайте також "Легалізація медичної марихуани: чому пацієнти та лікарі цього вимагають. Пояснює Супрун"
Нагадаємо:
- Документ, який має умовну назву "законопроект про право на життя", має на меті надати хворим особам доступ до препаратів на основі медичної марихуани.
- 15 травня комітет ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав запропонований неурядовими організаціями законопроект про легалізацію медичного використання канабісу.
- 20 травня понад 50 депутатів з різних фракцій зареєстрували у Верховній Раді законопроект про легалізацію медичного канабісу.
- Олександр Турчинов відомий також висловлюваннями проти "гендера". Він нетерпимий до представників сексуальних меншин.