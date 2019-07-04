Легалізація медичної маріхуани: на ініціативу відреагували Турчинов і його "Собор"

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Четвер, 4 липня 2019, 14:04

Об’єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор", очолюване екс-секретарем РНБО Олександром Турчиновим, виступило проти законопроекту № 10313, який пропонує легалізувати медичний канабіс.

Звернення до спікера Андрія Парубія та народних депутатів оприлюднив 4 липня сам Турчинов.

На думку авторів звернення, прийняття вказаного закону "сприятиме поширенню наркоманії у суспільстві".

"Посилання на право людини на життя у назві та в пояснювальній записці до законопроекту, спрямованого на легалізацію, культивування та обіг наркотичних засобів, видається блюзнірством", – вважають підписанти.

На їхню думку, "право людини на життя включає в себе і свободу від наркотичної залежності".

"На наше глибоке переконання, вищевказаний законопроект у випадку його ухвалення призведе до стрімкого зростання і поширення наркоманії, зокрема у молодіжному середовищі, через доступність коноплі та продуктів з неї, зростання прибутків наркоторговців та вкрай негативних наслідків для всього українського суспільства", - йдеться також у зверненні.

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Нагадаємо: 

  • Документ, який має умовну назву "законопроект про право на життя", має на меті надати хворим особам доступ до препаратів на основі медичної марихуани.
  • 15 травня комітет ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав запропонований неурядовими організаціями законопроект про легалізацію медичного використання канабісу.
  • 20 травня понад 50 депутатів з різних фракцій зареєстрували у Верховній Раді законопроект про легалізацію медичного канабісу.
  • Олександр Турчинов відомий також висловлюваннями проти "гендера". Він нетерпимий до представників сексуальних меншин.

Українська правда

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